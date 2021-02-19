Главу нижневартовской полиции уволили после урока, на котором школьники «разыграли» столкновение с силовиками

Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после «урока мужества» в одной из местных школ, во время которого ученики «разыграли» столкновение с силовиками. Об этом сообщает окружное управление ведомства.

Три сотрудника ведомства также получили предупреждения о неполном служебном соответствии, еще четверым сотрудникам сделали строгий выговор.

Ранее МВД России назвало недопустимой «профориентационную акцию», которую сотрудники полиции провели в школе №42 в Нижневартовске.

15 февраля в школе №42 в Нижневартовске сотрудники полиции провели тренировку, в процессе которой школьники в спортзале были разделены на две команды. Первая команда имитировала атаку на силовиков, а вторая отражала ее в роли бойцов ОМОНа. МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу назвало мероприятие «Уроком мужества». После того, как новость получила огласку в СМИ, Нижневартовский департамент образования начал проверку.