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К 90-летию Горбачева

«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Главу нижневартовской полиции уволили после урока, на котором школьники «разыграли» столкновение с силовиками

Общество25

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Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после «урока мужества» в одной из местных школ, во время которого ученики «разыграли» столкновение с силовиками. Об этом сообщает окружное управление ведомства.

Три сотрудника ведомства также получили предупреждения о неполном служебном соответствии, еще четверым сотрудникам сделали строгий выговор.

Ранее МВД России назвало недопустимой «профориентационную акцию», которую сотрудники полиции провели в школе №42 в Нижневартовске.

15 февраля в школе №42 в Нижневартовске сотрудники полиции провели тренировку, в процессе которой школьники в спортзале были разделены на две команды. Первая команда имитировала атаку на силовиков, а вторая отражала ее в роли бойцов ОМОНа. МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу назвало мероприятие «Уроком мужества». После того, как новость получила огласку в СМИ, Нижневартовский департамент образования начал проверку.

Теги:
sf, акции протеста, силовики, урок, нижневартовск

В «Норникеле» согласились выплатить 146 млрд рублей из-за майского разлива солярки в Норильске

Общество125

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«Норникель» согласился выплатить ущерб окружающей среде в размере 146,2 млрд руб из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента компании по устойчивому развитию Андрея Бугрова.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — заявил он. Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, уточнил агентству финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

В отчетности ранее говорилось, что «Норникель» предварительно не планирует обжаловать решение суда, однако компания продолжает его анализ.

Суд 5 февраля взыскал с «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — 146 млрд рублей из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. Сам Росприроднадзор оценил ущерб от аварии под Норильском почти в 148 млрд рублей.

В компании изначально пытались оспорить сумму компенсации через суд — компания «Норникель» утверждала, что сумма ущерба значительно, почти в семь раз, ниже — в 21,4 миллиарда рублей.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая прошлого года. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Теги:
Росприроднадзор, ng, ржавчина, норникель
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