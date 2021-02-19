Актер Максим Матвеев предложил назвать именем Андрея Мягкова улицу и сквер в Москве

Актер Максим Матвеев предложил назвать именем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который умер накануне, улицу и сквер, а также установить памятник в его честь в Москве. Соответствующая петиция размещена на сайте change.org.

«Он бескорыстно делился с нами, своими зрителями, талантом и наполнял нашу повседневную жизнь радостью, примирял с окружающей действительностью, вселял надежду», — отметил автор петиции.

Актер театра и кино Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова, где служил артист. Он — лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», а также Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за роль Новосельцева в фильме «Служебный роман». Кроме этого, актер сыграл в «Жестоком романсе», «Гараже», «Братьях Карамазовых», «Днях Турбиных» и многих других фильмах.

Мягков был награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также удостоен звания «Народный артист РСФСР».