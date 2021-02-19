В «Норникеле» согласились выплатить 146 млрд рублей из-за майского разлива солярки в Норильске

«Норникель» согласился выплатить ущерб окружающей среде в размере 146,2 млрд руб из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента компании по устойчивому развитию Андрея Бугрова.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — заявил он. Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, уточнил агентству финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

В отчетности ранее говорилось, что «Норникель» предварительно не планирует обжаловать решение суда, однако компания продолжает его анализ.

Суд 5 февраля взыскал с «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — 146 млрд рублей из-за майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. Сам Росприроднадзор оценил ущерб от аварии под Норильском почти в 148 млрд рублей.

В компании изначально пытались оспорить сумму компенсации через суд — компания «Норникель» утверждала, что сумма ущерба значительно, почти в семь раз, ниже — в 21,4 миллиарда рублей.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая прошлого года. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.