Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 2 апреля мужчину, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции 31 января

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал администратора отеля и художника Илью Першина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 31 января (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Першин, находясь на Исаакиевской площади, «на почве внезапно возникшего неприязненного отношения» к сотруднику ОМОНа нанес «не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава».

«На мероприятие пошел, чтобы пластику людей изучать. Как художнику ему это полезно. У него даже исследования есть по заявленной теме, поделился с судом Першин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подруга Першина Эржени Раднаева рассказала «Медиазоне», что она видела 31 января, как силовик погнался за Першиным, но поскользнулся и упал, а участнику акции удалось убежать.

Першина задержали вечером 17 февраля. Как сообщал «ОВД-Инфо», силовики обыскали квартиру мужчины и увезли его в Следственный комитет. Адвокат Алексей Калугин рассказал, что следователи отказались пустить его к подзащитному.

Ранее Октябрьский районный Санкт-Петербурга арестовал до 31 марта Артема Попова по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции во время протестной акции 31 января. Вину, как сообщала пресс-служба, он признал. До этого в Петербурге арестовали до 22 марта Андрея Ломова по той же статье, вину он признал частично.

В российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли протестные акции в поддержку политика Алексея Навального. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты. Политику 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.