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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Силовики в Пензе задержали активиста и депутата гордумы от КПРФ
Силовики в Пензе задержали активиста и секретаря райкома партии КПРФ Руслана Бахтеева и главу фракции КПРФ в пензенской гордуме Александра Смирнова. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на знакомого задержанных Владимира Саунина.
Бахтеева доставили в отдел полиции № 2 Пензы, силовики не сообщили причину его задержания. Куда доставили Смирнова пока неизвестно. Саунин заявил, что силовые меры могут быть связаны с предстоящей акцией КПРФ 23 февраля, которую местные власти не согласовали.
Власти Москвы и других российских городов ранее отказали КПРФ в согласовании акции протеста «за социализм и против политических репрессий», которую коммунисты традиционно планировали провести 23 февраля. Проведение акции анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он тогда добавил, что акция будет «всероссийской».
Впоследствии в Москве все же согласовали КПРФ акцию 23 февраля, формат которой коммунистам пришлось изменить: она пройдет в рамках встречи с депутатами Госдумы. Перед встречей с депутатами коммунисты хотят возложить венки к могиле неизвестного солдата. Похожие акции пройдут в других регионах России.