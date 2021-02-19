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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Силовики в Пензе задержали активиста и депутата гордумы от КПРФ

Общество34

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Силовики в Пензе задержали активиста и секретаря райкома партии КПРФ Руслана Бахтеева и главу фракции КПРФ в пензенской гордуме Александра Смирнова. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на знакомого задержанных Владимира Саунина.

Бахтеева доставили в отдел полиции № 2 Пензы, силовики не сообщили причину его задержания. Куда доставили Смирнова пока неизвестно. Саунин заявил, что силовые меры могут быть связаны с предстоящей акцией КПРФ 23 февраля, которую местные власти не согласовали.

 

Власти Москвы и других российских городов ранее отказали КПРФ в согласовании акции протеста «за социализм и против политических репрессий», которую коммунисты традиционно планировали провести 23 февраля. Проведение акции анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он тогда добавил, что акция будет «всероссийской».

Впоследствии в Москве все же согласовали КПРФ акцию 23 февраля, формат которой коммунистам пришлось изменить: она пройдет в рамках встречи с депутатами Госдумы. Перед встречей с депутатами коммунисты хотят возложить венки к могиле неизвестного солдата. Похожие акции пройдут в других регионах России.

Теги:
ng, задержания, кпрф
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