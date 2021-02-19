СК начал проверку после сообщений об избиении детей в реабилитационном центре Оренбургской области

Следователи начали проверку после сообщений руководителя благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об избиении детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке (Оренбургская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — заявили в ведомстве. Накануне Межова рассказала, что дети в центре подвергаются избиениям со стороны старших воспитанников и воспитателей, «в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком».

«Ребенка били за то, что он открыл глаза в то время, когда все должны спать. Били и девочек и даже малышей. Дети постоянно ходили с травмами, многие хромали. <…> Боль, объясняли моментом воспитания, что это ради их же блага. Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно», — заявила Межова со ссылкой на одного из экс-подопечных центра.

Она также сообщила, что воспитатели отправляли детей в кладовку, и ребенок должен был стоять, пока не попросит прощения. «Могли и на ночь там оставить. А еще детей не пускали в туалет вне расписания», — рассказала Межова.

В Министерстве социального развития Оренбургской области заявили, что не располагают информацией о фактах избиения. «В настоящее время министерство и уполномоченные органы проводят проверочные мероприятия. В случае подтверждения фактов виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — уверили в ведомстве.