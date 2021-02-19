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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла в финале турнира WTA

Спорт161

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Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне, обыграв спортсменку из Чехии Марию Боузкову со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался два часа и девять минут. Для Касаткиной это уже третья победа на турнирах WTA в карьере.

Российская 23-летняя теннисистка вышла в финал турнира WTA впервые за два с половиной года. В последний раз спортсменка одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года. Касаткина — 75-я ракетка мира, на ее счету уже были два титула WTA. Боузкова занимает 50-е место в мировом рейтинге, на турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир с призовым фондом 235,2 тысяч долларов.

Теги:
турнир, ng, спортсмены, теннис

Количество загрузок новой соцсети Clubhouse в мире превысило восемь миллионов

Общество346

346
 

Количество загрузок новой социальной сети Clubhouse в мире превысило восемь млн, за две недели февраля количество загрузок приложения выросло с 3,5 млн до 8,1 млн. Это следует из данных аналитической компании App Annie.

Таким образом, всего за полмесяца Clubhouse загрузили около 4,6 млн раз, при том, что в соцсеть можно попасть только по приглашениям. Причинами популярности новой соцсети могли стать выступления в онлайн-комнатах Clubhouse различных лидеров мнений, в частности, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

Clubhouse быстро привлек внимание пользователей в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции, отмечается в отчете App Annie. На фоне популярности Clubhouse другая соцсеть Facebook приступила к разработке аудиочата, еще одним конкурентом новой социальной сети может стать Twitter, говорят в аналитической компании.

«Начало пандемии коронавируса вызвало волну эволюции социальных сетей, включая появление аудио-приложений, и в ближайшее время она не замедлится», — утверждается в отчете.

Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение — «инвайт» — от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сейчас приложение доступно только на iOS, в скором времени соцсеть станет доступна и на Android.

Рост популярности этой соцсети привел к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле», «Авито» затем запретил продажу приглашений через свою платформу. Также в магазине приложений для Android появились подделки приложения Clubhouse.

Теги:
соцсети, ng, clubhouse
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