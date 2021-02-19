Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла в финале турнира WTA

Количество загрузок новой социальной сети Clubhouse в мире превысило восемь млн, за две недели февраля количество загрузок приложения выросло с 3,5 млн до 8,1 млн. Это следует из данных аналитической компании App Annie.

Таким образом, всего за полмесяца Clubhouse загрузили около 4,6 млн раз, при том, что в соцсеть можно попасть только по приглашениям. Причинами популярности новой соцсети могли стать выступления в онлайн-комнатах Clubhouse различных лидеров мнений, в частности, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и гендиректора Facebook Марка Цукерберга.

Clubhouse быстро привлек внимание пользователей в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции, отмечается в отчете App Annie. На фоне популярности Clubhouse другая соцсеть Facebook приступила к разработке аудиочата, еще одним конкурентом новой социальной сети может стать Twitter, говорят в аналитической компании.

«Начало пандемии коронавируса вызвало волну эволюции социальных сетей, включая появление аудио-приложений, и в ближайшее время она не замедлится», — утверждается в отчете.

Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение — «инвайт» — от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сейчас приложение доступно только на iOS, в скором времени соцсеть станет доступна и на Android.

Рост популярности этой соцсети привел к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле», «Авито» затем запретил продажу приглашений через свою платформу. Также в магазине приложений для Android появились подделки приложения Clubhouse.