В России выявили 13 433 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 13 433 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее, 18 февраля, за день во всей стране выявили 13 447 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1972 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1087 новых случаев COVID-19, в Московской области — 687, в Нижегородской области — 416, в Воронежской — 341.

Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 139 031 человека. За последние сутки умерли 470 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 82 396 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге выразил мнение, что пандемия коронавируса «идет на спад»: «И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — уверил мэр, пообещав, что крупнейшие московские стационары будут укомплектованы новым оборудованием.