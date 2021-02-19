«Медиазона»
Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
В России выявили 13 433 новых случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 13 433 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее, 18 февраля, за день во всей стране выявили 13 447 новых случаев COVID-19.
В Москве за последние сутки выявили 1972 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1087 новых случаев COVID-19, в Московской области — 687, в Нижегородской области — 416, в Воронежской — 341.
Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 139 031 человека. За последние сутки умерли 470 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 82 396 человек.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге выразил мнение, что пандемия коронавируса «идет на спад»: «И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — уверил мэр, пообещав, что крупнейшие московские стационары будут укомплектованы новым оборудованием.
Теги:ng, COVID-19, коронавирус
Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 2 апреля мужчину, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции 31 января
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал администратора отеля и художника Илью Першина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 31 января (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия, Першин, находясь на Исаакиевской площади, «на почве внезапно возникшего неприязненного отношения» к сотруднику ОМОНа нанес «не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава».
«На мероприятие пошел, чтобы пластику людей изучать. Как художнику ему это полезно. У него даже исследования есть по заявленной теме, поделился с судом Першин», — говорится в сообщении пресс-службы.
Подруга Першина Эржени Раднаева рассказала «Медиазоне», что она видела 31 января, как силовик погнался за Першиным, но поскользнулся и упал, а участнику акции удалось убежать.
Першина задержали вечером 17 февраля. Как сообщал «ОВД-Инфо», силовики обыскали квартиру мужчины и увезли его в Следственный комитет. Адвокат Алексей Калугин рассказал, что следователи отказались пустить его к подзащитному.
Ранее Октябрьский районный Санкт-Петербурга арестовал до 31 марта Артема Попова по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции во время протестной акции 31 января. Вину, как сообщала пресс-служба, он признал. До этого в Петербурге арестовали до 22 марта Андрея Ломова по той же статье, вину он признал частично.
В российских городах 23, 31 января, а также 2 февраля прошли протестные акции в поддержку политика Алексея Навального. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты. Политику 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.