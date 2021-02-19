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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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ФСИН в Новосибирской области объявила о творческом конкурсе «Битва хоров» для «мотивации к законопослушному поведению»

Общество17

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ГУФСИН России по Новосибирской области объявило о творческом конкурсе «Битва хоров» среди осужденных, которые отбывают наказание в колониях региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во ФСИН заявили, что подобные мероприятия проводятся для «разработки новых подходов по организации полезной занятости осужденных, развития кружковой работы с осужденными, а также их мотивации к законопослушному поведению». Первый конкурс прошел исправительной колонии №14. Видеоотчет ФСИН опубликовало на своем YouTube-канале.

 

«Осужденные с энтузиазмом приняли участие в данном конкурсе. Для этого в отрядах были созданы хоровые группы», — отчитались в ведомстве. Победителем первого конкурса стали осужденные из хоровой группы отряда №1, которые исполнили песню из фильма «Генералы песчаных карьеров», заявили в региональном ФСИН.

Похожее мероприятия ранее прошло в ИК-5 УФСИН России по Московской области — 9 января 2020 года там отчитались о проведении вокального конкурса «Битва хоров». То же самое организовали 27 августа 2019 года в омской ИК-5.

Теги:
ng, колонии, конкурс, фсин
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