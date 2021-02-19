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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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В Испании вновь прошла акция протеста из-за приговора рэперу Пабло Аселю. Протестующие напали на редакцию газеты El Periоdico

Общество245

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В Испании уже третий день подряд проходят акции протеста и беспорядки из-за ареста и приговора каталонскому рэперу Пабло Аселю, которого признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны.

Как сообщает el Diario, новая демонстрация менее многочисленная, чем предыдущие — в этот раз на улицы вышли около 600 человек. Протестующие собрались возле здания Министерства внутренних дел и кричали лозунг «Свободу Пабло Аселю».

Несмотря на то, что акция началась мирно, некоторые из вышедших на протест строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали камни и другие предметы в силовиков. Протестующие также напали на редакцию El Periódico, но никто из журналистов и сотрудников газеты не пострадал.

 

El Periódico уточняет, что по итогам новой акции протеста задержаны минимум шесть человек. Около 22:00 от ударов камней пострадали как минимум двое протестующих и один полицейский. Всего после двух демонстраций, закончившихся серьезными беспорядками, — 51 задержанный. 

Полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя 16 февраля. Он и его сторонники забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для этого стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в твиттере и в одной из его песен.

Рэпера приговорили к девяти месяцам заключения, он 12 февраля должен был добровольно явиться в тюрьму, однако этого не сделал. Многие выступили против приговора, объясняя свое мнение тем, что арест рэпера — серьезный удар по свободе слова.

Теги:
ng, акции протеста, испания
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