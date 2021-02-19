Власти США ввели визовые ограничения против 43 граждан Беларуси, ответственных за «подрыв демократии», и запретили им въезд в США. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента страны.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена сообщается, что США все еще обеспокоены «жестоким подавлением мирных протестов, про-демократических активистов и журналистов». США по-прежнему встревожены «продолжающимся жестоким подавлением мирных протестов, про-демократических активистов и журналистов», заявил Блинкен.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают недавние обыски у сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна» и приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с митинга.

Список людей, против которых ввели визовые ограничения, не приводится, но, как указывается в заявлении, большинство из тех, кто попал под санкции, — силовики и чиновники судебной системы. В частности, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали мирных протестующих, судьи и прокуроры, которые судили участников протестов и журналистов, руководители вузов, которые «угрожали студентам за участние в мирных протестах».

Блинкен отметил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения за «подрыв демократии в Беларуси» против 66 человек. «Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы», — подытожил Блинкен.

В начале октября прошлого года США ввели санкции в отношении восьми граждан Беларуси. В список вошли видные силовики, в том числе глава МВД Юрий Караев, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Затем США ввели санкции против ЦИК Беларуси, спецназа КГБ, минского ОМОНа и замглавы МВД. В список попали лица и организации, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах и насильственным подавлением мирных протестов, говорилось в заявлении властей страны.

В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживали протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие.