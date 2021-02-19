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Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 19 февраля. Коротко
Общество516
«Новая газета»редакция
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- Марсоход NASA Perseverance успешно совершил посадку в районе кратера Езеро на Марсе в 23:55 по московскому времени. Вместе с ним на планету прибыл беспилотный вертолет. Предполагается, что марсоход будет собирать образцы марсианского грунта, которые заберет и доставит на Землю следующая экспедиция.
- Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств в преддверии Дня защитника Отечества. Он повысил в звании сотрудников и военнослужащих ВС РФ, МВД, Росгвардии, ФСИН, таможенных органов и МЧС.
- Власти США ввели визовые ограничения против 43 граждан Беларуси, ответственных за «подрыв демократии», и запретили им въезд в США. В заявлении госсекретаря страны Энтони Блинкена сообщается, что США все еще обеспокоены «жестоким подавлением мирных протестов, про-демократических активистов и журналистов». Список имен не приводится, но, как указывается в заявлении, большинство из тех, кто попал под санкции, — силовики и чиновники судебной системы.
- Основатель Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, который опустился на второе место в рейтинге, второй раз с начала года. Состояние Маска агентство оценивает в 200 млрд долларов, за день оно увеличилось на 9,2 млрд долларов. Состояние Безоса — 194 млрд долларов (+1,1 млрд долларов). На третьем месте — Билл Гейтс с 136 млрд долларов.
- В Испании уже третий день проходят акции протеста и беспорядки из-за ареста и приговора каталонскому рэперу Пабло Аселю, которого признали виновным в прославлении терроризма и оскорблении короны. Как сообщает el Diario, на улицы вышли около 600 человек, которые строили баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали камни и другие предметы в силовиков. El Periódico уточняет, что задержаны минимум шесть человек, один полицейский ранен.
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