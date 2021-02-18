Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе

Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Красной планете в 23:55 по московскому времени. Прямая трансляция из ЦУП NASA велась в YouTube-канале агентства.

Perseverance сел в кратере Езеро, расположенном в восточном полушарии Марса к северу от экватора. Эта территория называется равнина Исиды. Здесь, как предполагают ученые, раньше находилась река, и марсоход сможет собрать интересные для исследования материалы.

Место посадки Perseverance. Фото: NASA

Perseverance, что в переводе означает «Настойчивость», был запущен 30 июля с мыса Канаверал во Флориде в рамках миссии «Марс-2020». Эта программа обошлась в 2,4 миллиарда долларов. Название для марсохода придумали американские школьники — для этого NASA организовало традиционный конкурс, в котором приняли участие около 28 тысяч детей.

Предполагается, что марсоход будет собирать образцы марсианского грунта, которые заберет и доставит на Землю следующая экспедиция. На борту Perseverance несет подзаряжаемый от бортовой сети электрический дрон-вертолет. Если все пойдет по плану, миссия завершится в 2031 году.