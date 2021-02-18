Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

«Медиазона»

Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 18-19 от 19 февраля 2021

Читать номер

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе

Общество363

363
 

Марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Красной планете в 23:55 по московскому времени. Прямая трансляция из ЦУП NASA велась  в YouTube-канале агентства. 

Perseverance сел в кратере Езеро, расположенном в восточном полушарии Марса к северу от экватора. Эта территория называется равнина Исиды. Здесь, как предполагают ученые, раньше находилась река, и марсоход сможет собрать интересные для исследования материалы. 

Место посадки Perseverance. Фото: NASA

Perseverance, что в переводе означает «Настойчивость», был запущен 30 июля с мыса Канаверал во Флориде в рамках миссии «Марс-2020». Эта программа обошлась в 2,4 миллиарда долларов. Название для марсохода придумали американские школьники — для этого NASA организовало традиционный конкурс, в котором приняли участие около 28 тысяч детей. 

3D-модель марсохода 

Предполагается, что марсоход будет собирать образцы марсианского грунта, которые заберет и доставит на Землю следующая экспедиция. На борту Perseverance несет подзаряжаемый от бортовой сети электрический дрон-вертолет. Если все пойдет по плану, миссия завершится в 2031 году. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, космос, марс
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera