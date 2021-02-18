В омском минздраве нашли нарушения на 920 млн рублей при закупках ИВЛ

Управление федерального казначейства Омской области провело проверку регионального минздрава, по результатам которой найдены нарушения на 920 млн рублей. Об этом сообщает сетевое СМИ NGS55.ru

По требованию прокуратуры казначейство в течение 5 месяцев проверяло, как минздрав израсходовал федеральную дотацию на борьбу с COVID-19. Соответствующая дотация в размере одного миллиарда 236 800 тысяч рублей была выделена бюджету Омской области на оснащение больниц дополнительным оборудованием и развертывание дополнительных коек.

Согласно данным портала государственного и муниципального финансового аудита, в омском минздраве зафиксировано восемь нарушений. Выявлено проведение 22 закупок без обоснования начальной максимальной цены контракта на общую сумму 810,5 млн рублей. Семь нарушений касаются заключения контрактов по завышенной цене на общую сумму 110,1 млн рублей.

В частности, региональный минздрав закупил 20 аппаратов ИВЛ Avea компании «Инфомед» за 83,16 млн рублей. Рыночная цена данных аппаратов составляет 33 млн рублей. Ревизоры усмотрели нарушения в 25 контрактах общей стоимостью 1,1 млрд рублей.

Напомним, 29 января 2021 года в отношении экс-главы омского минздрава Ирины Солдатовой возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при закупках медицинского оборудования. Ей и руководителю казенного учреждения Омской области по обслуживанию региональной системы здравоохранения Виктору Бабикову вменяется причинение ущерба на сумму 105 млн рублей. Солдатова находится в международном розыске.

По данным NGS55.RU, бывшая глава регионального министерства здравоохранения сейчас находится в Дубае, где у нее есть квартира площадью 178,5 квадратных метров.

Чиновницу отправили в отставку после скандала из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом. Врачи скорой помощи привезли к местному минздраву тяжелых пациентов с подозрением на COVID-19, для которых не нашлось свободных коек в больницах. Сигналы машин скорой помощи не прекращались до тех пор, пока чиновники среагировали.