Арестованный по делу о призывах к экстремизму сотрудник ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката

Арестованный по делу о призывах к экстремизму видеооператор Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката. Об этом в эфире «Навальный Live» рассказал директор ФБК Иван Жданов.

«Происходят какие-то страшные вещи. На Павла оказывается давление в СИЗО, мы опасаемся за возможность его правовой защиты. Он отказался от адвоката, которого мы ему предоставили», — рассказал он.

Жданов добавил, что Зеленский полностью признал вину. По словам директора ФБК, больше информации пока нет. Интересы Зеленского представлял Мансур Гильманов. «Ситуация очень тревожная», — отметил Жданов.

Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о суициде журналистки Ирины Славиной. Мужчину задержали 15 января, утром в тот же день дома у него прошел обыск. По словам видеооператора, в ходе оперативных действий один из сотрудников ударил его по голове. Позже Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля.

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