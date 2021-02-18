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«Медиазона»

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Арестованный по делу о призывах к экстремизму сотрудник ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката

Общество300

300
 

Арестованный по делу о призывах к экстремизму видеооператор Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката. Об этом в эфире «Навальный Live» рассказал директор ФБК Иван Жданов.

«Происходят какие-то страшные вещи. На Павла оказывается давление в СИЗО, мы опасаемся за возможность его правовой защиты. Он отказался от адвоката, которого мы ему предоставили», — рассказал он.

Жданов добавил, что Зеленский полностью признал вину. По словам директора ФБК, больше информации пока нет. Интересы Зеленского представлял Мансур Гильманов. «Ситуация очень тревожная», — отметил Жданов.

Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о суициде журналистки Ирины Славиной. Мужчину задержали 15 января, утром в тот же день дома у него прошел обыск. По словам видеооператора, в ходе оперативных действий один из сотрудников ударил его по голове. Позже Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

Теги:
sn, давление, сизо, фбк

В Сербской православной церкви выбрали нового патриарха 

Общество359

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Архиерейский собор избрал патриархом Сербской православной церкви митрополита Загребско-Люблянского Порфирия. Об этом сообщается на официальном сайте СПЦ.

«Звон колоколов храма святого Саввы на Врачаре сообщил, что 46-й патриарх сербский избран», — говорится в сообщении.

Предстоятеля Сербской православной церкви архиерейский собор выбирал с помощью жребия. После особой молитвы записку с именем Порфирия вытянул один из архимандритов. Листы бумаги с именами кандидатов заранее положили в Евангелие. На патриарший престол, помимо Порфирия, также претендовали епископ Бачский Ириней (Булович) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).

Новоизбранному патриарху — уроженцу Сербии — 60 лет. В монастырь он ушел в 1985 году. Патриарх Порфирий займет место своего предшественника — Иринея. Он скончался в ноябре от вызванных коронавирусом осложнений. Ему было 90 лет.

Теги:
sn, выборы, патриарх, сербия
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