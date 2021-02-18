«Медиазона»
Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис
Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Арестованный по делу о призывах к экстремизму сотрудник ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката
Арестованный по делу о призывах к экстремизму видеооператор Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката. Об этом в эфире «Навальный Live» рассказал директор ФБК Иван Жданов.
«Происходят какие-то страшные вещи. На Павла оказывается давление в СИЗО, мы опасаемся за возможность его правовой защиты. Он отказался от адвоката, которого мы ему предоставили», — рассказал он.
Жданов добавил, что Зеленский полностью признал вину. По словам директора ФБК, больше информации пока нет. Интересы Зеленского представлял Мансур Гильманов. «Ситуация очень тревожная», — отметил Жданов.
Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о суициде журналистки Ирины Славиной. Мужчину задержали 15 января, утром в тот же день дома у него прошел обыск. По словам видеооператора, в ходе оперативных действий один из сотрудников ударил его по голове. Позже Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля.
*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента
В Сербской православной церкви выбрали нового патриарха
Архиерейский собор избрал патриархом Сербской православной церкви митрополита Загребско-Люблянского Порфирия. Об этом сообщается на официальном сайте СПЦ.
«Звон колоколов храма святого Саввы на Врачаре сообщил, что 46-й патриарх сербский избран», — говорится в сообщении.
Предстоятеля Сербской православной церкви архиерейский собор выбирал с помощью жребия. После особой молитвы записку с именем Порфирия вытянул один из архимандритов. Листы бумаги с именами кандидатов заранее положили в Евангелие. На патриарший престол, помимо Порфирия, также претендовали епископ Бачский Ириней (Булович) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).
Новоизбранному патриарху — уроженцу Сербии — 60 лет. В монастырь он ушел в 1985 году. Патриарх Порфирий займет место своего предшественника — Иринея. Он скончался в ноябре от вызванных коронавирусом осложнений. Ему было 90 лет.