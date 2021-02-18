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Страсбург нашел у присяжных пристрастность. Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис

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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Сербской православной церкви выбрали нового патриарха 

Общество66

66
 

Архиерейский собор избрал патриархом Сербской православной церкви митрополита Загребско-Люблянского Порфирия. Об этом сообщается на официальном сайте СПЦ.

«Звон колоколов храма святого Саввы на Врачаре сообщил, что 46-й патриарх сербский избран», — говорится в сообщении.

Предстоятеля Сербской православной церкви архиерейский собор выбирал с помощью жребия. После особой молитвы записку с именем Порфирия вытянул один из архимандритов. Листы бумаги с именами кандидатов заранее положили в Евангелие. На патриарший престол, помимо Порфирия, также претендовали епископ Бачский Ириней (Булович) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).

Новоизбранному патриарху — уроженцу Сербии — 60 лет. В монастырь он ушел в 1985 году. Патриарх Порфирий займет место своего предшественника — Иринея. Он скончался в ноябре от вызванных коронавирусом осложнений. Ему было 90 лет.

Теги:
sn, выборы, патриарх, сербия

Алексея Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

Общество1 733

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Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», объявил, что его поставили профилактический учет как склонного к побегу. Об этом сообщается в инстаграме политика.

«Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: „Это шутка такая? Розыгрыш?“ А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись», — заявил Навальный.

Политик сообщил, что подписал документы, и заявил, что его и раньше «возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами»: «Теперь, наверное, в кандалах будут». Навальный признался, что почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят».

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному — с учетом отбытого по делу «Ив Роше» домашнего ареста он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

Накануне ЕСПЧ, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы, потребовал от России незамедлительно освободить политика. Тогда же в пресс-службе московских судов сообщили, что заседание Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляция на замену условного срока Навальному на реальный, пройдет в выездном режиме — оно состоится в Бабушкинском суде в 10:00, 20 февраля. В 14:00 в том же суде состоится еще одно заседание суда по делу о «клевете» на ветерана.

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Теги:
сизо, ng, навальный
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