Собянин объявил об испытаниях российской вакцины «Спутник V» в виде капель в нос

В Москве проведут три фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в форме капель в нос. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма „Спутника V“, которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты», — сообщил Собянин.

Он также уведомил, что в Москве начинаются международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», для которой, в отличие от уже известной вакцины «Спутник», потребуется лишь один поход к врачу, так как для иммунизации потребуется лишь один компонент препарата.

Российская часть исследований, как говорит Собянин, пройдет в столице на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой гражданин старше 18 лет, если он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний.

Ранее независимая экспертиза подтвердила эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. В публикации отмечается, что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет.

Препарат «Спутник V» создан центром им. Гамалеи и Минобороны. Он стал первой российской вакциной от COVID-19. Вакцина состоит из двух компонентов. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, однако уже 8 сентября прошлого года вакцину запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В РФПИ говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.