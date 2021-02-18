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«Медиазона»

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Facebook ограничил доступ к новостям в Австралии из-за закона, обязывающего интернет-платформы платить СМИ за контент 

Общество8

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Facebook анонсировал изменения в своей политике, которые запрещают гражданам и СМИ Австралии публиковать новости. Австралийцы также не смогут видеть новости, опубликованные международными СМИ.

Запрет введен в ответ на намерение австралийского правительства на законодательном уровне обязать Facebook и другие интернет-платформы платить СМИ за размещение ссылок на контент. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что инициатива направлена на устранение финансового дисбаланса между интернет-платформами и австралийскими новостными агентствами. Соцсети и сайты должны платить за трафик, который своим контентом создают СМИ, считает австралийское правительство.

В числе заблокированных материалов оказались новости о здравоохранении и чрезвычайных происшествиях. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение о блокировке такого контента «надменным и разочаровывающим».

«Такие действия только подтверждают опасения большинства стран касательно поведения технологических гигантов, которые думают, что они влиятельнее государств. Возможно, они меняют мир, но они им не правят», — заявила она.

Власти Австралии продолжают вести переговоры с Facebook о возможных вариантах подхода к сложившейся ситуации.

В рамках потенциального принятия нового законодательства, компания Google заключила соглашения с медиахолдингами News Corporations и Nine Entertainment о платном размещении контента. По данным The Guardian, Google подписал контракт с Nine Entertainment на 30 миллионов долларов в год.

Теги:
sn, сми, австралия, фейсбук
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