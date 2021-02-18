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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Суд в Петербурге приговорил «жемчужного прапорщика» к полутора годам условно по делу о насилии над силовиком. Это третий его условный срок
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам условного срока по статье о насилии в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик». Об этом сообщает пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
Бойко свою вину признал и принес извинения потерпевшему. Суд также назначил ему испытательный срок на два года. По версии следствия, Бойко 18 сентября прошлого года в помещении дежурной части 13 ОП УМВД по Красногвардейскому району Петербурга нанес один удар рукой по лицу оперативному дежурному, «причинив боль и телесное повреждение в виде кровоподтека в области нижней челюсти слева». Уже 20 сентября Бойко предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.
Это уже третий условный срок Бойко. При разгоне протестной акции «Стратегия-31» в Санкт-Петербурге в июле 2010 года он обзывал митингующих «хорьками», а затем напал на активиста, направился в толпу, схватил другого демонстранта за волосы и ударил по лицу. Тогда ему назначили 3,5 года условно по ст. 286 УК — «Превышение должностных полномочий».
Также в мае 2013 года, отбывая испытательный срок, Бойко устроил стрельбу в кафе «Чебурек». Экс-силовика тогда приговорили к трем годам условно, признав виновным в хулиганстве (ст. 213 УК). Прозвище «жемчужный прапорщик» Бойко получил из-за жемчужного браслета, который носил на запястье.
Ранее, на прениях сторон в Мосгорсуде во время процесса по делу политика Алексея Навального, прокурор Екатерина Фролова заявила, что Навальный — единственный россиянин, дважды получивший условный срок. Прокурор уверила, что только к нему российский суд проявил такую «гуманность».