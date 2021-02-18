«Справедливая Россия» выдвинула замглавреда «Якутска Вечернего» в кандидаты на пост мэра Якутска

Совет якутского реготделения партии «Справедливая Россия» выдвинул заместителя главного редактора газеты «Якутск Вечерний» Виталия Обедина в кандидаты на пост мэра Якутска. Об этом сам Обедин сообщил «Новой газете».

«На заседании я подробно и не скрывая объяснил свои мотивы: должен остаться альтернативный кандидат в случае снятия с выборов людей, неугодных власти», — заявил Обедин.

Он добавил, что свои перспективы оценивает «трезво»: «У меня скромные ресурсы, но высокий уровень медийной узнаваемости, большая поддержка со стороны малого бизнеса и хороший опыт избирательных кампаний, — заявил Обедин. — Кроме того, в Якутии „Справедливая Россия“ довольна активна и представляет собой реальную политическую силу. У нее вторая по величине фракция в парламенте региона, а также свой депутат — Федот Тумусов — в Государственной думе».

Обедин сообщил, что считает необходимым сделать все, «чтобы сохранить уникальный прецедент народовластия в одном отдельно взятому городе»: «Мы 2,5 года наблюдали, чем отличается мэр, который отдает себе отчет в том, что его единственной реальной поддержкой является народ (речь идет о экс-мэре Якутска Сардане Авксентьевой — ред.). Причем „мы“ — это не только жители Якутска. За „народным мэром“ следила вся страна», — заявил он, назвав это «бесценным» и «невероятно мотивирующим» опытом.

«Его нельзя похоронить даже если Сардана Владимировна заболела, устала и решила передать власть кандидату от „Единой России“», — подытожил Обедин.

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Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке в январе этого года. По ее словам, она решилась на этот шаг по состоянию здоровья. Авксентьева тогда объявила, что просит поддержать на новых выборах первого заместитель главы Якутска, члена «Единой России» Евгения Григорьева.

Замглавреда газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин тогда выразил мнение, что причина отставки, о которой говорит Авксентьева, выглядит как способ покинуть пост, с которого «ее усиленно выживают, сохранив при этом лицо». «Такой подход говорит о том, что руководство республики намерено организовать так называемый трансфер власти от независимого, полуоппозиционного мэра к члену „Единой России“ в кратчайшие сроки: пока население не раскачалось, не начали бродить протестные настроения, пока призыв самой Авксентьевой имеет вес», — заявил тогда Обедин.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова. Позже глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой «сюрпризом». Мэр на своем посту урезала расходы города на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, на прием делегаций и командировочные расходы.

В ноябре 2020 года Авксентьева объявила о продаже здания мэрии в целях экономии. Она тогда заявила, что мэрии необходимо «здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой». В ходе «всенародного голосования» по поправкам в Конституцию в 2020 году Авксентьева публично проголосовала против поправок.