Эстония выслала российского дипломата. Москва ответит зеркально 

Власти Эстонии выслали из страны российского дипломата. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Он занимался вопросами культуры, образования. То есть, как раз теми сферами, где все еще сохраняется сотрудничество между нашими странами. Российский ответ не заставил себя ждать», — сообщила она.

По ее словам, в российский МИД вызвали посла Эстонии в Москве. Ему выразили «решительный протест» и уведомили об ответной высылке одного из работников эстонского дипломатического представительства в России.

В начале месяца еще Россия выслала дипломатов из Германии, Швеции и Польши, обвинив их в участии в несанкционированных акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Берлин, Стокгольм и Варшава ответили зеркально.

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несогласованные с властями акции в поддержку политика Алексея Навального. На митингах, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге были задержания и 2 февраля: всего в тот день, по информации проекта, задержали почти 1,5 тысячи человек.