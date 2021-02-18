Суд снизил с 500 тысяч до 20 тысяч рублей компенсацию заключенному ИК-1 Ярославля. Его пытал фигурант «ярославского дела»

Рыбинский городской суд постановил выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального ущерба бывшему заключенному ярославской исправительной колонии №1 Павлу Соколову по делу об избиениях. Пострадавший запросил 500 тысяч, сообщает издание «7х7».

Соколов запросил у Минюста, федерального и регионального управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) компенсацию за то, что в 2016 году во время отбывания наказания его избил помощник начальника дежурной части ИК-1 Владимир Костюк.

Интересы пострадавшего представляет адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт»* Ирина Бирюкова. Она назвала размер компенсации «позорным» и будет обжаловать решение суда.

«Жертвы преступлений со стороны правоохранительных органов, а уж тем более бывшие или настоящие осужденные, которых и за людей никто в системе не считает, не выглядят в глазах системы потерпевшими. Вот и все. Когда система поймет, что никто из них не застрахован от того, что сами могут стать жертвой этой системы, тогда, может быть, и решения будут приниматься адекватно», – считает Бирюкова.

Согласно информации, полученной «Общественным вердиктом», в 2016 году сотрудник ИК-1 Костюк нанес пострадавшему удар по голове за то, что тот, предположительно, долго собирался на утреннее построение и был одет не по уставу. Запись с видеорегистратора Костюка, на которой запечатлено избиение Соколова, «Новая Газета» опубликовала в 2019 году. Огласка инцидента привела к возбуждению уголовного дела против бывшего сотрудника ИК-1.

Обвинение запросило для Костюка 5 лет лишения свободы условно со ссылкой на то, что у подсудимого двое детей. В феврале 2020 Заволжский суд Ярославля приговорил его к 3,5 годам условно с запретом занимать прежнюю должность в следующие три года.

Суд над Костюковым проходит в рамках «ярославского дела» — ряда уголовных дел об избиениях и пытках в ярославской ИК-1. Расследование ситуации в колонии началось после того, как в 2018 году «Новая Газета» впервые опубликовала видео издевательств над заключенными. Многим фигурантам «ярославского дела» уже вынесли приговоры.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента