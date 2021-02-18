Силовики задержали на Шиесе шестерых активистов

На станции Шиес в Архангельской области полиция задержала шестерых человек. Их увезли в Яренск, однако что именно вменяют задержанным, неизвестно.

Как сообщили «Новой» участники протестов в Шиесе, утром полиция перекрыла дороги к станции со стороны Мадраса и Урдомы, затем в Шиес приехали четыре экипажа ППС и гражданский легковой автомобиль, который уже был замечен там во время недавнего разгрома лагеря.

В это время близ площадки, на которой должны идти работы по рекультивации земель, застроенных инвестором планировавшейся там свалки, находились пять человек, все они задержаны.

Перед задержанием они успели дозвониться до одного из лидеров протеста — активистки Анны Шекаловой, которая попыталась добраться до станции, но также была задержана. По информации активистов, ее везут в суд, остальных допрашивают в качестве свидетелей по делу о незаконной вырубке леса.

Шекалова сообщила своим сторонникам, что, по словам полицейских, пост «Баня», где ночевали активисты после разгрома основного лагеря, якобы сожжен. При этом он находился за пределами площадки рекультивации.

Напомним, на станции Шиес два года не утихали протесты против строительства свалки для московского мусора. Губернатор Цыбульский пообещал закрыть проект, однако рекультивация идет крайне медленно, а ее проекта активистам не показывают. 4 февраля основной лагерь протестующих при силовом сопровождении полиции снес бульдозер. Власти региона заявили, что он мешал рекультивации.