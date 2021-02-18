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«Вперед — в 1937». Вспоминаем главные эпизоды Большого террора

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Неизвестные отправляют сообщения знакомым Юлии Навальной с ее телефона. Его забрали после обыска 

Общество420

420
 

Неизвестные начали отправлять сообщения с телефона Юлии Навальной, который силовики изъяли во время обыска у нее дома две недели назад. Об этом сообщила команда Навального в твиттере Киры Ярмыш.

«Классная история. Две недели назад, как вы все знаете, у Юли Навальной был обыск. Отобрали все телефоны. И — вот чудо! — сейчас люди, записанные у нее в контактах в телефоне, говорят, что им пишут от ее имени. Здорово работает наша полиция!» — сообщила команда.

Ближайшие сторонники политика пока не раскрывают содержания сообщений, отправленных с телефона супруги Навального.

Обыск в квартире Навальных на Автозаводской прошел 27 января. Силовики тогда заклеили камеры видеонаблюдения на лестничной площадке и дверной глазок, а затем начали ломиться в дверь, не дожидаясь приезда адвоката Навальной. Оперативные действия закончились глубокой ночью.

В тот же день обыски прошли у ближайших сторонников оппозиционера. В том числе — у его пресс-секретаря Киры Ярмыш и главы «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой. Вскоре они стали фигурантами «санитарного» дела, возбужденных после акции 23 января.

Теги:
sn, сотовая связь, силовики, юлия навальная

Главе «Альянса врачей» изменили место отбывания домашнего ареста после приступа аллергии у дочери. Теперь она будет находиться с детьми

Общество843

843
 

Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой изменили место отбывания домашнего ареста по «санитарному делу» — теперь она сможет быть вместе с детьми. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат Дмитрий Джулай. 

Защитник уточнил, что об этом следователь сообщил Васильевой по телефону. Джулай напомнил, что 25 февраля в Мосгорсуде состоится апелляция на меру пресечения главе «Альянса врачей».

Место отбывания домашнего ареста Васильевой изменили после того, как накануне у ее дочери случился сильный приступ аллергии и ей пришлось ехать к ней. Первоначально она должна была отбывать домашний арест по месту регистрации (в квартире с бывшим мужем), а не по месту проживания (с детьми). 

«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Под домашним арестом, помимо Васильевой, находятся брат Навального Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, соратница политика Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и еще несколько человек.

Защите Олега Навального ранее сегодня в апелляции на меру пресечения тоже удалось добиться смены адреса отбывания домашнего ареста на фактический адрес проживания обвиняемого. Ранее суд отправил его отбывать домашний арест по адресу регистрации, где проживает его бывшая теща.

Теги:
санитарное дело, васильева, em
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