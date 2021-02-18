Главе «Альянса врачей» изменили место отбывания домашнего ареста после приступа аллергии у дочери. Теперь она будет находиться с детьми

Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой изменили место отбывания домашнего ареста по «санитарному делу» — теперь она сможет быть вместе с детьми. Об этом в фейсбуке рассказал адвокат Дмитрий Джулай.

Защитник уточнил, что об этом следователь сообщил Васильевой по телефону. Джулай напомнил, что 25 февраля в Мосгорсуде состоится апелляция на меру пресечения главе «Альянса врачей».

Место отбывания домашнего ареста Васильевой изменили после того, как накануне у ее дочери случился сильный приступ аллергии и ей пришлось ехать к ней. Первоначально она должна была отбывать домашний арест по месту регистрации (в квартире с бывшим мужем), а не по месту проживания (с детьми).

«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Под домашним арестом, помимо Васильевой, находятся брат Навального Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, соратница политика Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и еще несколько человек.

Защите Олега Навального ранее сегодня в апелляции на меру пресечения тоже удалось добиться смены адреса отбывания домашнего ареста на фактический адрес проживания обвиняемого. Ранее суд отправил его отбывать домашний арест по адресу регистрации, где проживает его бывшая теща.