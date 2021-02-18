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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Кремле назвали «ошибкой» сообщения о причастности помощника президента к преследованию историка Юрия Дмитриева

Общество13

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что помощник президента и экс-глава ФСБ Карелии Анатолий Серышев не имеет отношения к преследованию историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Видели публикацию. Насчет Серышева все не так, это или сознательная или непреднамеренная ошибка», — заявили в Кремле.

Как ранее писал «Проект», Анатолий Серышев может стоять за преследованием Дмитриева. Возможной причиной издание назвало обнаружение «Мемориалом»* в «списке палачей» — кадровых сотрудников НКВД — Василия Михайловича Серышева, который участвовал в сталинских репрессиях, а затем был арестован за «участие в массовых необоснованных арестах». Семья Серышева жила в деревне Антоново под Братском, но затем некоторые из них переехали в Кобляково — там родился Анатолий Серышев, выяснило издание.

Накануне Кассационный суд оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорили к 13 годам колонии.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. В ноябре историк, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор. Дмитриев свою вину не признает. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
Теги:
песков, ng, кремль, президент, мемориал, преследования, дело дмитриева, дмитриев
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