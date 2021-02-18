Следствие установило трех боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году

Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу установило боевиков, причастных к вооруженному нападению незаконных вооруженных формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в 2000 году. Об этом сообщается на сайте СК.

Как заявили в ведомстве, в рамках расследования силовики получили доказательства причастности трех лиц к совершению преступления. В отношении них, а также других неустановленных лиц возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

По версии следствия, 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики 200 человек — участники незаконных вооруженных формирований — совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих.

В результате шестичасового нападения участники банд и вооруженных формирований «умышленно причинили смерть 33 сотрудникам правоохранительных органов». Впоследствии, как утверждает следствие, были также захвачены в плен и убиты еще 10 сотрудников ГУВД Пермской области, а в результате столкновения пострадали еще 102 силовика.

Ранее за бой в Джани-Ведено задержали шесть подозреваемых боевиков, их судили в 2001 году и всех признали виновными. Четверых из них приговорили от 14 до 21 года колонии, другие два получили меньшие сроки (2,5–3 года), их амнистировали в зале суда. Еще одного предполагаемого участника нападения признали психически больным, пятерых объявили в федеральный розыск.