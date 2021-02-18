«Ъ»: Telegram намерен разместить облигации на 1 млрд долларов

Компания Telegram Group Inc., которая владеет мессенджером Telegram, намерена привлечь минимум 1 млрд долларов через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, бумаги не будут размещены на бирже, при этом российские инвесторы уже начали получать соответствующие предложения. Полученные средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, сообщает «Ъ».

Собеседники издания заявили, что главная особенность размещения облигаций Telegram в том, что процедура проходит среди узкого круга инвесторов. Минимальный чек для участия, передает «Ъ», составляет 50 млн долларов, который может снизиться до 10 млн долларов. Как говорят источники издания, инвесторы из США участвовать в этом не смогут.

Владельцы ценных бумаг, как сообщает «Ъ», смогут обменять их на акции компании, если она в ближайшие пять лет проведет первичное размещение (IPO). Инвесторам при этом дадут скидку в 10% от стоимости.

Конвертируемые облигации выпустят на пять лет, каждый год держателям будут выплачивать купон в 7–8%. Такой размер купонных выплат может быть интересен инвесторам, выразил мнение сооснователь TMT Investments Артем Инютин.

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В январе 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт экс-президента страны Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников альтернативную социальную сеть Parler.

После того как Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Parler, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компании «создают гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter». «Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — заявил Дуров. Он добавил, что, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации», нужно переходить с iOS на Android, потому что там можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы.