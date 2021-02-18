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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Брянской области произошла массовая гибель рыбы. Прокуратура назвала причиной этого сброс отходов местного завода в воду

Общество7

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В прудах на реке Вепринка, находящихся в Клинцовском районе Брянской области, погибли более 55 тысяч особей карпа, толстолобика и белого амура из-за сброса неочищенных отходов заводом «Биохим». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. 

Ведомство также установило, что завод добывал подземные воды без соответствующей лицензии. Собственнику хозяйства с прудами, где погибла рыба, был причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей. 

В отношении директора «Биохима» и юрлица составили протоколы о пользовании недрами без лицензии (ч. 1 ст. 7.3 КоАП), пользовании водным объектом с нарушением условий (ст. 7.6 КоАП) и нарушении правил водопользования (ст. 8.14 КоАП). Руководителю предприятия прокурор также внес представление. 

Гибель рыбы была зафиксирована 14 января, проверка началась 28-го, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры. Итоговые материалы направили в следственный орган для возбуждения уголовного дела. 

В прошлом году крупная экологическая катастрофа произошла, в частности, в Норильске из-за разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании («дочке» «Норникеля»). Из-за аварии более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки, было возбуждено несколько уголовных дел. В начале февраля суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей.

Теги:
em, брянская область, экология
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