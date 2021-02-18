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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
В России за последние сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 13 447 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве за последние сутки выявили 1950 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1094 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 577, в Нижегородской области — 417, в Воронежской — 345.
Непосредственно от коронавируса за последние сутки скончались 480 человек. Всего с началась пандемии в России коронавирус унес 81 926 жизней. Выздороветь за последние сутки удалось 18 730 пациентам.
Непосредственно от коронавируса за последние сутки скончались 480 человек. Всего с началась пандемии в России коронавирус унес 81 926 жизней. Выздороветь за последние сутки удалось 18 730 пациентам.
Число случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 110 миллионам, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,8 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,9 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.
Накануне стало известно, что в Британии 90 добровольцам в возрасте от 18 до 30 лет введут штамм вируса COVID-19, который циркулировал в стране с марта, для изучения действия вакцины и методов лечения.
Эксперимент поможет определить минимальное количество вируса, вызывающее заражение, а также проанализировать ответную реакцию иммунной системы.
На данный момент в Великобритании от коронавируса вакциной Oxford-AstraZeneca привили 15 миллионов человек, что составляет больше 20% населения.