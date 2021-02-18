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№ 17 от 17 февраля 2021

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Исследование ВШЭ: за два года число россиян, поддерживающих увеличение расходов на оборону и безопасность, уменьшилось вдвое

Общество24

24
 

За период с 2018 года по 2020-й вдвое сократилось число россиян, считающих приоритетом увеличение расходов на безопасность (с 29 до 15%) и на вооруженные силы (с 17 до 8%). Об этом свидетельствуют результаты опроса результаты исследования Высшей школы экономики.

Помимо обороны и безопасности, на втором плане, по мнению респондентов, находятся строительства дорог и жилья. В 2018 году дорожное строительство стояло вторым номером в списке приоритетов по росту бюджетных трат (за них выступали 46% опрошенных), в 2020-м таких респондентов стало 37%. Об ожиданиях роста трат государства на строительство жилья заявили 27% (двумя годами ранее таких респондентов было 32%).

По мнению 65% респондентов в 2020 году, государство должно увеличить расходы на развитие больниц и на повышение зарплат медперсонала. В 2018 году придерживающихся этой точки зрения участников опроса было 52%. Аналогично выросло и число сторонников больших трат на образование со стороны государства: в конце 2020 года об их необходимости заявили 54% респондентов, в 2018-м придерживающихся такой точки зрения было 43%.

Помимо этого, увеличилось число тех, кто считает, что государству нужно тратить средства на пенсии (45% против 41% двумя годами ранее) и сторонников госрасходов на экологию (41% против 34% соответственно). В числе приоритетных госрасходов, по 38% мнению опрошенных, должны быть и выплаты социальных пособий.

Также исследователи выяснили, что более трети респондентов (34%) готовы отдавать 2% от дохода на улучшение качества медобслуживания. Также значительное число участников опроса заявили о готовности налогами поддержать социальную помощь бедным и одиноким пожилым людям и улучшение качества школьного образования (24 и 21% соответственно). Не согласны на дополнительные налоговые отчисления на любые цели 40% респондентов.

Исследование проводилось в конце прошлого года. В ходе него было опрошено шесть тысяч респондентов в 59 субъектах России в возрасте от 15 до 72 лет.

Теги:
исследование, ниу вшэ, опрос, em
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