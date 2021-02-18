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№ 17 от 17 февраля 2021

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Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника после административного ареста

Общество285

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Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника в Сахарово после 15 суток административного ареста, сообщает редактор издания Егор Сковорода.

Тверской районный суд Москвы 3 февраля назначил Смирнову 25 суток ареста. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8, ст. 20.2 КоАП) из-за ретвита шутки. В публикации, которую он репостнул, отмечалось его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Позже Мосгорсуд сократил срок ареста главному редактору издания «Медиазона» до 15 суток. Суд учел журналистскую деятельность Смирнова и находящегося у него на иждивении ребенка.

Смирнов находился в Центре временного содержания для мигрантов в Сахарово. Он назвал условия в камере «адскими» и сообщил, что его состояние здоровья под арестом в Сахарово ухудшилось. 

Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском задержали Смирнова 30 января на выходе из дома, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. 

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Теги:
sf, арест, медиазона, смирнов
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