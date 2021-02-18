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№ 17 от 17 февраля 2021

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Умер актер Андрей Мягков

Культура337

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В возрасте 82 лет скончался актер Андрей Мягков, сыгравший главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. 

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

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Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» два года колонии

Общество601

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Суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток телеканала «Белсат» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает «Медиазона. Беларусь». 

Журналисток задержали 15 ноября прошлого года, когда они вели стрим с «Площади перемен» в Минске, где проходила акция памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения людьми в масках. Их обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

По версии обвинения, журналистки во время трансляции из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости». Обвинение утверждает, что трансляция привела к остановке 19 маршрутов городского транспорта. Преступление, по словам прокурора, они совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью «Пресса». 

Назначенный судом срок совпал с тем, что запрашивало для Андреевой и Чульцовой обвинение. В последнем слове Чульцова настаивала, что не совершала никаких противоправных действий, а все материалы дела свидетельствуют о ее невиновности. Андреева сказала, что, уходя на работу, ежедневно рисковала не только свободой, но и жизнью. Журналистка отметила, что ее семья привыкла к мысли, что Андреева однажды не вернется домой.

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Теги:
em, приговор, сми, беларусь
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