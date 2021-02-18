Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВИДЕО

«Вперед — в 1937». Вспоминаем главные эпизоды Большого террора

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 17 от 17 февраля 2021

Читать номер

Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» два года колонии

Общество150

150
 

Суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток телеканала «Белсат» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает «Медиазона. Беларусь». 

Журналисток задержали 15 ноября прошлого года, когда они вели стрим с «Площади перемен» в Минске, где проходила акция памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения людьми в масках. Их обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

По версии обвинения, журналистки во время трансляции из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости». Обвинение утверждает, что трансляция привела к остановке 19 маршрутов городского транспорта. Преступление, по словам прокурора, они совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью «Пресса». 

Назначенный судом срок совпал с тем, что запрашивало для Андреевой и Чульцовой обвинение. В последнем слове Чульцова настаивала, что не совершала никаких противоправных действий, а все материалы дела свидетельствуют о ее невиновности. Андреева сказала, что, уходя на работу, ежедневно рисковала не только свободой, но и жизнью. Журналистка отметила, что ее семья привыкла к мысли, что Андреева однажды не вернется домой.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, приговор, сми, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera