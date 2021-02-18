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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Беларуси возбудили уголовное дело по факту смерти избитого на «Площади перемен» Романа Бондаренко

Общество449

449
 

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Минска Романа Бондаренко после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. 

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена. 

31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября в Минске, на следующий день после того, как его избили неизвестные в масках. В отделение нейрохирургии минской больницы скорой помощи Бондаренко доставили из РУВД Центрального района. В МВД заявили, что в конфликте с мужчиной участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже.

После известий о смерти Бондаренко жители Беларуси почтили его память — тысячи человек пришли на «Площадь перемен». 

В Беларуси после президентских выборов начались протесты, ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих, задержанные неоднократно рассказывали о применении к ним насилия со стороны силовиков. 

На второй день после выборов в Минске умер 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. После огнестрельного ранения в голову во время разгона акции 11 августа в Бресте также умер Геннадий Шутов. 

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Теги:
насилие, акции протеста, беларусь, убийство, sf
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