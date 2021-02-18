Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
В Беларуси возбудили уголовное дело по факту смерти избитого на «Площади перемен» Романа Бондаренко
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Минска Романа Бондаренко после избиения людьми в масках на «Площади перемен». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.
31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября в Минске, на следующий день после того, как его избили неизвестные в масках. В отделение нейрохирургии минской больницы скорой помощи Бондаренко доставили из РУВД Центрального района. В МВД заявили, что в конфликте с мужчиной участвовали «неравнодушные граждане», а милиция приехала на место драки позже.
После известий о смерти Бондаренко жители Беларуси почтили его память — тысячи человек пришли на «Площадь перемен».
В Беларуси после президентских выборов начались протесты, ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих, задержанные неоднократно рассказывали о применении к ним насилия со стороны силовиков.
На второй день после выборов в Минске умер 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. После огнестрельного ранения в голову во время разгона акции 11 августа в Бресте также умер Геннадий Шутов.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных