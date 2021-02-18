Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своем уходе с поста. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Свое решение он объяснил разногласиями с командой по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. «Я хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами — самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и борьбы со всеми видами кризисов», — заявил Гахария.

Вчера Тбилисский городской суд принял решение об аресте Мелии, пишет Sputnik. Ему вменяется руководство групповым насилием и участие в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Оппозиционеру грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

После решения суда сторонники Мелии пришли к офису «Единого национального движения», чтобы помешать его аресту полицией. Однако за оппозиционером в течение прошедшей ночи не пришли.

Протесты в Грузии в июне 2019 года начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента в Тбилиси и говорил на русском языке. После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а затем Минтранс объявил о таком же запрете для грузинских авиаперевозчиков.