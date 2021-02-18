Сенат Италии выразил доверие правительству Драги

Большинство членов итальянского Сената проголосовали за выражение доверия правительству экс-председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом сообщается в твиттере верхней палаты итальянского парламента.

За выражение доверия правительству Драги проголосовали 262 человека, против — 40, воздержались двое членов Сената. Перед голосованием в Сенате прошло обсуждение программных заявлений экс-председателя Европейского центрального банка.

Правительство Драги привели к присяге 13 февраля. В состав нового кабинета вошли 23 министра, несколько из них сохранили свои посты и остались исполнять те же обязанности, что исполняли при правительстве экс-премьера Джузеппе Конте. Сам он 26 января на фоне подал в отставку.

Политический кризис в Италии начался после противостояния Конте и лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци: партия Ренци в январе этого года совершила демарш и вышла из правящей коалиции. «Живая Италия» — небольшая партия, но ее голоса обеспечивали Конте поддержку большинства. Политическое противостояние происходило на фоне необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации в Италии.