Что произошло за ночь 18 февраля. Коротко

На протестных акциях в Испании задержали 49 человек. Люди вышли на улицы крупных городов в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. В Мадриде во время протестов пострадали девять человек. Еще восемь получили травмы в Барселоне и Лериде. Протесты в поддержку Аселя начались накануне. Тогда, как сообщают СМИ, задержали 18 человек, 33 — пострадали.