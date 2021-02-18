Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 18 февраля. Коротко
Общество485
«Новая газета»редакция
485
- Facebook ограничил распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за нового закона, который собираются принять власти страны. Он обязывает крупные интернет-платформы платить за размещение ссылок на контент СМИ. В компании отметили, что новостной контент в фейсбуке составляет менее 4% всего содержимого, так что прибыль от него минимальна. Власти Австралии продолжают вести переговоры с руководством компании.
- Сенат Италии выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги. За проголосовали 262 члена верхней палаты итальянского парламента, против — 40 парламентариев, двое воздержались. Новое правительство Италии во главе с Драги привели к присяге 13 февраля. В состав нового кабинета вошли 23 министра, несколько из них сохранили свои посты и остались исполнять те же обязанности, что и при правительстве экс-премьера Джузеппе Конте.
- Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 65 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:18 мск. Последний раз такой показатель был 21 января 2020 года. Кроме этого, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 62,14 долларов за баррель.
- Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 52 тысячи долларов. На 7:35 по мск стоимость криптовалюты достигла 52 062 долларов, согласно данным Coindesk. Рост криптовалюты произошел на фоне обнародовании отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткоин 1,5 млрд долларов.
-
На протестных акциях в Испании задержали 49 человек. Люди вышли на улицы крупных городов в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. В Мадриде во время протестов пострадали девять человек. Еще восемь получили травмы в Барселоне и Лериде. Протесты в поддержку Аселя начались накануне. Тогда, как сообщают СМИ, задержали 18 человек, 33 — пострадали.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником