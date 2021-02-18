«Важные истории»: в делах по наркостатьям в Москве участвуют более 140 регулярных понятых. Суды не обращают на это внимание

У силовиков в Москве есть более 140 понятых, которые регулярно свидетельствовали в столичных судах по наркотическим статьям, выяснили «Важные истории» и «Медуза».

Журналисты проанализировали более 56 тысяч приговоров московских судов по 12 «наркотическим» статьям и нашли как минимум 142 «штатных» понятых — знакомых оперативников, наркозависимых или ранее судимых людей. Сотрудники полиции использовали этих людей для фабрикации уголовных дел, а впоследствии суды отправляли обвиняемых в колонии на долгие годы, утверждается в публикации.

Рекордное число таких понятых — 18 человек — оказались связаны с УВД по Западному административному округу (ЗАО), сотрудники которого задержали журналиста Ивана Голунова в 2019 году. На втором месте — УВД по Восточному административному округу (ВАО), где 13 понятых не раз принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях одних и тех же сотрудников или были осуждены, рассказывают «Важные истории».

Также, как выяснили журналисты, судьи в Москве, сталкиваясь с тем, что в качестве понятых и свидетелей по наркотическим делам выступают одни и те же люди, не обращают на это внимание и говорят, что это «не имеет отношение к делу». Чаще всего — как посчитали журналисты, не менее 11 раз — принимал показания «штатных» понятых и выносил после этого обвинительный приговор судья Нагатинского районного суда Антон Филатов. В частности, этот судья встречался с одним и тем же понятым Черкасовым А. О. как минимум три раза.

В Симоновском районном суде сразу несколько судей могли видеть на своих заседаниях по разным делам одного и того же свидетеля: понятой Алексей Гумбатов фигурировал минимум в шести «наркотических» делах, которые рассматривал Симоновский суд, в роли закупщика или понятого, заявили в «Важных историях». Минимум по два раза он встречался с судьями Светланой Туманиной и Наталией Репниковой. Как напоминают журналисты,

именно судья Репникова 2 февраля заменила политику Алексею Навальному условный срок на реальный по «делу „Ив Роше“».

Как говорят эксперты, опрошенные «Важными историями», «штатных» понятых в наркотических делах привлекают не только в Москве, но и во многих других городах России. Адвокаты, с которыми поговорили журналисты, заявили, что институт понятых в России — большая проблема и что его нужно менять наряду со всей системой доказательств в делах с наркотиками.

«Важные истории» напомнили историю осужденного по наркотической статье жителя Москвы Николая Григорьева, который в суде признавался, что давал показания под давлением и что Наталия Голобородько, которая и обратилась в отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, его оговорила. В этом деле, как выяснили «Важные истории», также был «подставной» понятой Михаил Рахманкин, дважды судимый за сбыт наркотиков в крупном и значительном размере.

Сама Голобородько потом призналась, что стала жертвой силовиков и одной из наркотических статей: «Сотрудники уголовного розыска, пользуясь тем, что надо мной „висит“ статья и угроза лишения свободы, стали меня склонять к тому, чтобы я оказывала им содействие и сотрудничала с ними. Мне прямо говорили, что, если я откажусь, меня посадят, а если соглашусь, то останусь на свободе».

Впоследствии она согласилась на требования силовиков. «Руководил этим всем Уметбаев Максим. Он мне сказал, чтобы я дала показания в отношении Григорьева Николая, а также помогла в еще каком-то деле. Я согласилась, так как у меня ребенок, несовершеннолетний сын», — призналась потом Голобородько.