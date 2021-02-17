Генпрокуратура выявила «многочисленные нарушения» после проверки экологического оператора, курирующего мусорную реформу

Генеральная прокуратура в ходе плановой проверки работы Российского экологического оператора (РЭО) и его учредителя Минприроды за 2019–2020 годы «выявила многочисленные нарушения федерального законодательства». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы.

Ведомство обнаружило двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году. Как отмечает издание, на зарплаты в РЭО потратили 146,6 млн рублей вместо согласованных 79,45 млн рублей. Помимо этого, РЭО проводил «неправомерные» выплаты премий сотрудникам, всего на это потратили 76,7 млн рублей, утверждает РБК.

Также в генпрокуратуре заявили, что экологический оператор до сих пор не принял стратегию развития на пять лет, в которой должны быть прописаны целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности. В ходе проверки было «вскрыто незаконное перекладывание министерством на Российского экологического оператора полномочий, отнесенных к компетенции федеральных органов исполнительной власти», отмечает РБК.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года по распоряжению президента России Владимира Путина. По планам, РЭО должен был курировать мусорную реформу, цель которой — создание экономики полного цикла с повышением доли переработки отходов и снижением доли их захоронения. Первым гендиректором компании стал Денис Буцаев, который до этого он был зампредом правительства Подмосковья.

В сентябре прошлого года Счетная палата отмечала, что 90% мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, а перерабатывается не более 7%. Ситуацию с официальными полигонами там назвали «близкой к критической»: «При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года».

О «провале» «мусорной реформы» говорил, в частности, аудитор палаты Михаил Мень. Он стал фигурантом дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).