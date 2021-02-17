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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Суд в Москве приговорил экс-следователя по особо важным делам к восьми годам колонии по делу о хищении из вещдоков
Тверской районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД Антона Ходько по делу о хищении 50 млн рублей из вещественных доказательств (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Ходько признали виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Ему также назначили штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, с Ходько также взыщут 21 млн рублей морального ущерба по гражданскому иску.
Ходько уволили в ноябре 2017 года после обнаружения пропажи 50 млн рублей из хранилища вещдоков МВД. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), самого экс-следователя арестовали в октябре 2018 года. По версии следствия, деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, которого обвиняли в даче взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя».
Как заявили в СК, Ходько забрал деньги, скрыл два постановления об обысках в банковских сейфах, а затем ушел со службы. Следователь должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД, но не сделал этого.
Теги:ng, мошенничество, уголовное дело, суды, следователь
«Сделали для розыгрыша приятеля»: ФСИН не нашла нарушений после проверки кадров издевательств над заключенным в тюменской колонии
Юлия БаталоваНовая газета
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тюменской области провело проверку после публикации видеозаписи издевательств над заключенным. Об этом сообщает интернет-портал 72.ru
«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Видеозапись была сделана в исправительной колонии строго режима ИК-1, заявили во ФСИН. Материалы проверки направлены в полицию для принятия процессуального решения.
Председатель ОНК Тюменской области Елена Мороза уверила, что с заключенными все в порядке, их осмотрел медик, жалоб при посещении колонии не возникло. Она также добавила, что у осужденных изъяли мобильный телефон, поскольку он находился у них незаконно.
На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что на заключенного надели мешок и пластиковый пакет. Мужчина начал задыхаться и просил прекратить издевательства, а голос за кадром отвечал ему нецензурной бранью и угрозами: «давай вот такое тело, вот в такие мешки будем вас упаковывать […] Неблагодарные. Все, вот так будете жить, все здесь, в мешке».
Ранее «Новая газета» писала о том, что экс-члены ОНК Тюменской области Алексей Полищук и Юрия Рябцев отметили изможденное состояние заключенных колонии и общую гнетущую атмосферу. Жалоб у заключенных также не было. Бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии также сообщали, что в этой колонии из года в год случаются суициды.