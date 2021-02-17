Суд в Москве приговорил экс-следователя по особо важным делам к восьми годам колонии по делу о хищении из вещдоков

Тверской районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД Антона Ходько по делу о хищении 50 млн рублей из вещественных доказательств (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Ходько признали виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Ему также назначили штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, с Ходько также взыщут 21 млн рублей морального ущерба по гражданскому иску.

Ходько уволили в ноябре 2017 года после обнаружения пропажи 50 млн рублей из хранилища вещдоков МВД. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), самого экс-следователя арестовали в октябре 2018 года. По версии следствия, деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, которого обвиняли в даче взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя».

Как заявили в СК, Ходько забрал деньги, скрыл два постановления об обысках в банковских сейфах, а затем ушел со службы. Следователь должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД, но не сделал этого.