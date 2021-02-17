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№ 17 от 17 февраля 2021

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«Сделали для розыгрыша приятеля»: ФСИН не нашла нарушений после проверки кадров издевательств над заключенным в тюменской колонии

Общество14

Юлия БаталоваНовая газета

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тюменской области провело проверку после публикации видеозаписи издевательств над заключенным. Об этом сообщает интернет-портал 72.ru

«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Видеозапись была сделана в исправительной колонии строго режима ИК-1, заявили во ФСИН. Материалы проверки направлены в полицию для принятия процессуального решения. 

Председатель ОНК Тюменской области Елена Мороза уверила, что с заключенными все в порядке, их осмотрел медик, жалоб при посещении колонии не возникло. Она также добавила, что у осужденных изъяли мобильный телефон, поскольку он находился у них незаконно. 

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что на заключенного надели мешок и пластиковый пакет. Мужчина начал задыхаться и просил прекратить издевательства, а голос за кадром отвечал ему нецензурной бранью и угрозами: «давай вот такое тело, вот в такие мешки будем вас упаковывать […] Неблагодарные. Все, вот так будете жить, все здесь, в мешке».

Ранее «Новая газета» писала о том, что экс-члены ОНК Тюменской области Алексей Полищук и Юрия Рябцев отметили изможденное состояние заключенных колонии и общую гнетущую атмосферу. Жалоб у заключенных также не было. Бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии также сообщали, что в этой колонии из года в год случаются суициды.

Теги:
заключенные, фсин, ng, тюмень
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