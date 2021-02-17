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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 17 февраля. Коротко
Политика25
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- ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить политика Алексея Навального. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор. Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение ЕСПЧ «принял впервые и российские власти должны его исполнить», а если они до 20 числа — до апелляции по делу «Ив Роше» и до суда по делу о «клевете» на ветерана — не освободят политика, «значит, это будет предметом рассмотрения в том числе и суда».
- Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой пришлось покинуть место, где она отбывает домашний арест по «санитарному делу», из-за сильной аллергической реакции у ее дочери. Васильева находится под домашним арестом не по месту фактического проживания, где живут ее дети, а по месту регистрации. Адвокат главы «Альянса врачей» Дмитрий Джулай заявил, что силовики «теоретически могут» посчитать нарушением домашнего ареста посещение Анастасией Васильевой своего ребенка.
- Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий ЦИК инициировать блокировку незаконной предвыборной агитации в интернете. Законопроект также предусматривает блокировку доступа к материалам, изготовленным при участии международных организаций и иностранцев. Депутаты также приняли проект закона, предусматривающий штрафы за нарушение правил агитации.
- Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев выразил мнение, что дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не очень важное для российской журналистики. «Давайте не будем спешить по Ивану. Давайте подождем. <…> Его точно не расстреляют», — заявил Гусев.
- Телеведущего Владимира Соловьева второй раз за два дня заблокировали в соцсети Clubhouse. Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева. «Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение», — заявили в РКН, пригрозив соцсети штрафом до 1 млн рублей.
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- Суд в Москве приговорил экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента компании «Роснефть» Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно. Его признали виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих «Роснефти». Испытательный срок Ишаеву назначили также на пять лет и обязали выплатить штраф 800 тысяч рублей.
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