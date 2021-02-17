ФАС проведет расследование после роста цен на услуги Uber и «Яндекс.Такси» на фоне сильного снегопада в Москве и Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит жалобы на повышение цен на услуги Uber и «Яндекс.Такси» в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елену Заеву.

В ФАС заявили, что доля «Яндекс.Такси» и Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%. «ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий», — добавила Заева.

Антимонопольным законодательством не запрещено доминирование на товарном рынке, однако запрещается злоупотребление доминирующим положением, отметили в ФАС.

«Цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги», — заявила Заева.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что из-за большого спроса на такси на фоне непогоды и рекордного снегопада в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многие отказались от поездок.

В столице из-за плохих метеоусловий на прошедших выходных задержали более 100 авиарейсов. Снегопад в Москве, как заявил тогда ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, может побить рекорд 1956 года по высоте сугробов.