«Гринпис» обратилась к генпрокурору с требованием проверить Козельский полигон на Камчатке. Он мог стать причиной экокатастрофы и гибели животных

Экологическая организация «Гринпис» обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов на Камчатке на соблюдение природоохранного законодательства. Обращение опубликовано на сайте организации.

Кроме того, представители «Гринписа» потребовали провести проверку деятельности регионального Минприроды, а также самим инициировать дополнительную проверку объектов, расположенных на побережье океана, которые могли бы загрязнить окружающую среду.

Как заявили в экологической организации, новые результаты исследования акватории Халактырского пляжа и Авачинского залива, проведенные в октябре — ноябре 2020 года, подтверждают то, что источником загрязнения океана мог стать Козельский полигон.

В пробах грунта под полигоном исследователи обнаружили 2,4-дихлорфенол — производная пестицида 2,4-Д. «Это вещество вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз, очень токсично для водных организмов с долговременными последствиями.

Наличие этого вещества в грунте говорит, что с Козельского полигона была утечка»,

— заявили экологи, добавив, что именно это вещество в в высокой концентрации мог попасть в океан, распространится и произвести катастрофический эффект на жизнь животных.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла осенью прошлого года на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

Представители «Гринписа» уже выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. РАН и власти Камчатки это отрицали. Также рассматривалась версия о возможной утечке ракетного топлива на полигоне Радыгино, однако лаборатория, куда обратился «Гринпис», гептил в пробах обнаружить не смогла.

Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было. Следователи, впрочем, заявили, что сейчас наиболее вероятной причиной загрязнения акватории они считают цветение водорослей.