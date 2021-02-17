Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Суд в Москве признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН за акцию в образе Христа на Лубянке
Гагаринский районный суд Москвы признал законным решение руководства РУДН об отчислении активиста Павла Крисевича. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Татьяну Сустину.
В ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. В тот день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским.
Позже Крисевича из-за этой акции отчислили из РУДН из-за неисполнения правил внутреннего распорядка: по мнению руководства универститета, его проступок не соотносится с «моральным обликом будущего специалиста».
Крисевич посчитал приказ об отчислении незаконным и дискриминирующим студентов учебного заведения по нравственным мотивам и обратился в суд, где потребовал признать незаконным приказ о его отчислении из университета, восстановить в учебном заведении, а также компенсировать моральный вред в размере 500 тысяч рублей.
В исковом заявлении говорилось, что отчисление студента является актом подавления гражданской активности студентов РУДН. Как заявили в «Апологии протеста», это решение будет обжаловано.
Активист Павел Крисевич устроил акцию «в поддержку политзаключенных» около здания ФСБ в Москве. Его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел.— Новая Газета (@novaya_gazeta) November 5, 2020
Видео: соцсети pic.twitter.com/dlaC4kqjDn
Крисевич известен своими акциями. В частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Санкт-Петербурге летом прошлого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки. На акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) перед оглашением приговора Крисевич надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.