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№ 17 от 17 февраля 2021

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Суд в Москве признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН за акцию в образе Христа на Лубянке

Общество15

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Гагаринский районный суд Москвы признал законным решение руководства РУДН об отчислении активиста Павла Крисевича. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Татьяну Сустину.

В ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. В тот день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским.

Позже Крисевича из-за этой акции отчислили из РУДН из-за неисполнения правил внутреннего распорядка: по мнению руководства универститета, его проступок не соотносится с «моральным обликом будущего специалиста». 

Крисевич посчитал приказ об отчислении незаконным и дискриминирующим студентов учебного заведения по нравственным мотивам и обратился в суд, где потребовал признать незаконным приказ о его отчислении из университета, восстановить в учебном заведении, а также компенсировать моральный вред в размере 500 тысяч рублей. 

В исковом заявлении говорилось, что отчисление студента является актом подавления гражданской активности студентов РУДН. Как заявили в «Апологии протеста», это решение будет обжаловано.

 

Крисевич известен своими акциями. В частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Санкт-Петербурге летом прошлого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки. На акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) перед оглашением приговора Крисевич надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.

Теги:
суды, отчисление, крисевич, ng
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