В Нигерии вооруженная группировка захватила учеников и сотрудников школы-интерната

В ночь на 17 февраля в Нигериии группа вооруженных людей в военной форме захватила школу-интернат и увела оттуда учеников и персонал, передает агентство PRNigeria.

Агентство Reuters со ссылкой на данные властей передает, что в заложниках находятся 27 учеников, а также сотрудники школы и члены их семей. При этом по данным PRNigeria пропавшими числятся 280 человек, включая трех преподавателей, секретаря и жену сотрудника школы с шестью детьми. Нескольким ученикам удалось сбежать, один был убит. О требованиях нападавших неизвестно.

Спикер президента Нигерии сообщил, что в Кагар, место расположения школы, направлены вооруженные силы и полиция, передает его слова CNN.

Два месяца назад боевики совершили нападение на школу в нигерийском городе Канкара и взяли в заложники более 300 школьников. Через неделю вооруженным силам Нигерии удалось их освободить. По некоторым данным, к атаке имеет отношение Боко Харам (часть ИГ, запрещенной в России террористической группировки), однако CNN не смогли верифицировать эту информацию.