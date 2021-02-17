Активистке и героине «Новой» Валентине Лихошва присудили премию имени Торвальда Столтенберга за защиту прав ЛГБТ

Российской активистке Валентине Лихошва присудили премию имени Торвальда Столтенберга. Об этом только что объявлено на Киркенесской конференции, которая является ключевым форумом международной политики в Баренц-регионе. В этом году конференция проходит онлайн.

Валентина Лихошва. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Премия вручается за выдающиеся достижения в области диалога в Арктике и считается главной международной наградой, присуждаемой в Баренцевом регионе. Награда была учреждена в 2018 году, после смерти Торвальда Столтенберга, который, будучи главой норвежского МИД, инициировал создание Баренц-региона и прямой добрососедский диалог с Россией на Севере.

В предыдущие годы премией награждалась смешанная Российско-норвежская комиссия по рыболовству, разрешившая многолетний спор вокруг добычи биоресурсов близ архипелага Шпицберген, а также международная журналистская ассоциация Баренц-пресс — за содействие профессиональному сотрудничеству приграничных медиа.

Валентина Лихошва — член совета правозащитной организации «Равенство. Достоинство. Гордость», активистка и правозащитница. Ей принадлежит идея и реализация Баренц-прайда — российско-норвежского фестиваля, который ежегодно проводится в Киркенесе. Он задумывался в 2017 году как безопасная площадка для ЛГБТ-персон из России, но за это время стал полноценным международным фестивалем, посвященным проблеме прав человека по обе стороны границы.