Вице-канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выдвижении кандидатуры на пост канцлера

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о планах сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

«Мы хотим возглавить следующее правительство», — заявил политик, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ).

Олаф Шольц, также ныне возглавляющий минфин, отметил, что планирует сделать Германию «страной с будущим». Он подчеркнул, что власти страны должны обратить внимание на проблемы изменения климата и перестройку энергосетей.

Выборы в парламент страны пройдут 26 сентября 2021 года. Канцлер Ангела Меркель решила не переизбираться на новый срок после 15 лет во главе правительства. Ранее она также отказалась от должности главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

В январе 2021 года главой ХДС стал Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Он и представит партию на выборах в сентябре.

В Германии глава партии, которая победила на выборах, почти автоматически становится канцлером. Однако аналитики не исключают, что в этот раз за кресло канцлера поборются не только кандидаты от ХДС или СДПГ, но и глава сестринского для ХДС Христианско-социального союза в Баварии Маркус Зёдер (80% сторонников блока ХДС/ХСС хотят видеть его канцлером), а также нынешний глава минздрава Йенс Шпан.

Согласно последнему опросу Forsa, за правящую партию готовы проголосовать 37% немцев. За их главных конкурентов, социал-демократов готовы отдать голоса только 15%. В то время как партию «Зеленых» поддерживает 19% населения.