Госдума разрешила ЦИК инициировать блокировку незаконной предвыборной агитации в интернете

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Центральной избирательной комиссии и региональным комиссиям требовать от Роскомнадзора блокировать материалы, изготовленные с нарушением законодательства о выборах.

«Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера оплаченных не из избирательного фонда кандидата, — прокомментировала законопроект секретарь ЦИК Майя Гришина. —Очевидно, что здесь (имеет место) негативное влияние, которое необходимо ограничивать».

Законопроект также предусматривает блокировку доступа к материалам, изготовленным при участии международных организаций и иностранцев.

При это, как уточняет Гришина, за гражданами остается право агитировать «в безденежных формах». За комментарии под постами с «незаконной агитацией» новый закон наказаний также не предусматривает.

Согласно законопроекту, владельцы сайтов должны будут удалять информацию в течение суток после запроса Роскомнадзора. В противном случае сайты будут заблокированы до выполнения требований.

В пояснительной записке к новому закону говорится, что в связи с развитием интернета, как площадки для предвыборных кампаний, избирательным комиссиям необходим инструмент для контроля над распространением незаконных агитационных материалов.

Изменения внесут в закон в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Госдума также приняла законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил агитации. От 5 до 20 тысяч рублей для физических лиц; от 30 до 50 тысяч для должностных лиц; от 100 до 500 тысяч для юридических лиц.